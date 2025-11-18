Si ferma un altro BIG di Simeone: Atletico-Inter a rischio

Brutte notizie in casa Atletico Madrid dagli ultimi impegni internazionali. La squadra del Cholo Simeone, infatti, rischia di perdere uno dei suoi calciatori più importanti per infortunio: una tegola non semplice da fronteggiare, soprattutto perché all’orizzonte si avvicina sempre di più lo scontro diretto in Champions League contro l’Inter in programma per mercoledì 26 novembre a Madrid.

Dopo aver già perso Le Normand nell’ultima sfida europea contro l’Union St. Gilloise per un infortunio al ginocchio, l’Atletico rischia di dover fare a meno anche di Jan Oblak. Il portierone dei colchoneros è stato costretto ad abbandonare in anticipo il ritiro della Nazionale Slovena per alcuni acciacchi e verrà valutato con nuovi esami medici al suo rientro in Spagna direttamente dal club.

Qualora non dovesse farcela per i prossimi due incontri, rispettivamente contro Getafe in Liga e Inter in Champions League, al suo posto l’Atletico Madrid andrebbe a schierare tra i pali l’ex atalantino Juan Musso. L’argentino è il secondo designato di Oblak e non ha ancora collezionato alcun minuto ufficiale in questa stagione.