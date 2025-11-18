Si ferma un altro BIG di Simeone: Atletico-Inter a rischio
Altra tegola per l'allenatore argentino
Brutte notizie in casa Atletico Madrid dagli ultimi impegni internazionali. La squadra del Cholo Simeone, infatti, rischia di perdere uno dei suoi calciatori più importanti per infortunio: una tegola non semplice da fronteggiare, soprattutto perché all’orizzonte si avvicina sempre di più lo scontro diretto in Champions League contro l’Inter in programma per mercoledì 26 novembre a Madrid.
Dopo aver già perso Le Normand nell’ultima sfida europea contro l’Union St. Gilloise per un infortunio al ginocchio, l’Atletico rischia di dover fare a meno anche di Jan Oblak. Il portierone dei colchoneros è stato costretto ad abbandonare in anticipo il ritiro della Nazionale Slovena per alcuni acciacchi e verrà valutato con nuovi esami medici al suo rientro in Spagna direttamente dal club.
Qualora non dovesse farcela per i prossimi due incontri, rispettivamente contro Getafe in Liga e Inter in Champions League, al suo posto l’Atletico Madrid andrebbe a schierare tra i pali l’ex atalantino Juan Musso. L’argentino è il secondo designato di Oblak e non ha ancora collezionato alcun minuto ufficiale in questa stagione.