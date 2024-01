Fiorentina-Inter, le PROBABILI FORMAZIONI: cambi forzati per Inzaghi

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l’Inter torna in campo in Serie A in una sfida tutt’altro che banale. Nella 22a giornata, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina all’Artemio Franchi, a una settimana dal big match con la Juve.

Inzaghi deve rinunciare agli squalificati Barella e Calhanoglu, che saranno sostituiti da Frattesi e Asllani. Quasi sicuro anche il riposo per Bastoni, rimasto in panchina contro il Napoli per un affaticamento. Difficilmente il tecnico vorrà rischiarlo, in vista anche della sfida con i bianconeri.

L’altro dubbio riguarda la fascia destra, con Darmian ancora leggermente favorito su Dumfries. Dal rientro dall’infortunio, l’olandese è partito solamente una volta titolare, contro il Verona, fornendo una prestazione abbastanza deludente.

Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: