FootyHeadlines – Arriva la conferma della nuova maglia 21-22: le foto dei dettagli

Ecco la conferma per la nuova maglia dell'Inter 2021-2022

Dopo l'indiscrezione di ieri lanciata dallo stesso portale di FootyHeadlines sulla nuova maglia dell' Inter per la stagione 2021-2022, arrivano le conferme per il nuovo design. La maglia dell'Inter 21-22 è la prima maglia casalinga del club a presentare il nuovo logo svelato all'inizio di quest'anno. Il suo design eccezionale è un riferimento al soprannome del club Il Biscione . Ecco i dettagli della nuova maglia.

Non si sa ancora quale sponsor apparirà nel fronte della maglia in sostituzione del partner storico Pirelli. I due candidati principali sembrano essere Hisense e Samsung. Lenovo fa il suo debutto sul retro della maglia, sostituendo il sub-brand Pirelli Driver , accordo che non è stato ancora annunciato ufficialmente. La nuova maglia dovrebbe essere presentata a luglio 2021.