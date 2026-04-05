Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: torna Acerbi
Le scelte di Chivu e Gasperini
Tutto pronto per il match di rientro dalla sosta nazionali: l’Inter ospita la Roma a San Siro per la trentunesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali con le scelte di Chivu e Gasperini.
5 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Carlos Augusto
indisponibili
Bisseck
diffidati
Sucic
Roma 3-4-2-1
Formazione99 – Svilar 23 – Mancini 5 – Ndicka 22 – Hermoso 2 Rensch 4 – Cristante 61 Pisilli 19 Celik 18 Soulé 7 – Pellegrini 14 – Malen Giampiero Gasperini
Panchina
70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dovbyk, Ferguson, Dybala, Konè, Wesley
diffidati
El Aynaoui, Mancini
Var: Arbitro: SOZZA Assistenti: PERETTI – COSTANZO IV: COLOMBO VAR: DI PAOLO AVAR: AURELIANO