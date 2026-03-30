Da qualche tempo ormai i tifosi dell’Inter denunciano una condizione psicofisica lontana dalla brillantezza dei tempi migliori per Marcus Thuram. Tuttora non si è capito se il problema sia principalmente fisico o mentale, ma la realtà è che ormai da settimane le sue prestazioni in nerazzurro sono al di sotto degli standard. La buona notizia di queste ore arriva – ebbene sì – dalla sosta per le nazionali: Thuram, infatti, si è a tutti gli effetti ripreso la scena con la maglia della sua Francia.

Nell’amichevole contro la Colombia, terminata 1-3 per i transalpini, il numero 9 interista è tornato prepotentemente nel tabellino, registrando un gol e un assist. 78 minuti in campo per lui, prima di lasciare spazio a Kylian Mbappé, nei quali Thuram ha realizzato la rete del momentaneo 0-2 e fornito l’assist per lo 0-3 realizzato da Désiré Doué. Una prestazione solida e completa, che si spera possa aiutarlo a ritrovare fiducia in sé stesso e continuità.

La speranza è che questa buona prestazione possa aprire le porte ad un finale di stagione di alto livello anche con l’Inter.