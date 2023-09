Frattesi, messaggio a Inzaghi per il Derby: che doppietta con l’Italia!

Davide Frattesi è stato uno dei grandi acquisti estivi dell’Inter, ma ancora non ha trovato grande spazio in Serie A, con Inzaghi che ha preferito affidarsi ai senatori storici. La voglia di imporsi però non gli manca, e lo ha dimostrato ieri sera con l’Italia.

Frattesi è andato a segno con una doppietta nella gara di qualificazione ai prossimi Europei, vinta 2-1 contro l’Ucraina. Il centrocampista dell’Inter è stato decisivo con le sue marcature, messe a segno proprio a San Siro, quello stadio nel quale spera di ripetersi spesso anche con la maglia nerazzurra.

Messaggio a Inzaghi in vista del Derby di sabato? Frattesi ci spera, come ha fatto intendere anche nell’intervista post-partita. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“L’importante è portare a casa il risultato, specie in partite così importanti. Poi se arriva anche il gol è ancora meglio. Se voglio mettere in crisi Inzaghi? Normale, poi è lui che decide. So di non essere ancora al livello dei titolari ma questo mi dà la voglia di lavorare ancora di più”.

Il tecnico nerazzurro ha avuto un’ulteriore prova: Frattesi c’è e ha voglia di imporsi. La sua chance arriverà già nel Derby o dovrà attendere ancora un po’?