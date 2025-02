FURIA Inter per rigore non concesso. Marelli: “Contatto evidente”

Grandi proteste in casa Inter nel secondo tempo del derby, valido per la 23a giornata di Serie A, quando Marcus Thuram è stato atterrato nell’area di rigore rossonera. Il francese è stato fermato in scivolata da Theo Hernandez, ma anche subito un intervento molto dubbio di Pavlovic.

Lo ha confermato Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, che ha evidenziato il contatto con il difensore del Milan, con quest’ultimo che colpisce in modo palese Thuram alle spalle. Queste le sue parole sull’episodio:

“Rivisto tutti i replay possibili. Il contatto di Theo Hernandez è corretto, perché interviene sul pallone. Molti più dubbi invece sul contatto sulla gamba sinistra di Thuram di Pavlovic. C’è un contatto evidente senza nessun tocco del pallone e siamo in area di rigore”.