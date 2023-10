Gagliardini difende Lukaku: “È un campione e va rispettato”

Roberto Gagliardini ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha toccato diversi argomenti. Tra questi è finito a parlare dell’addio tra Romelu Lukaku e l’Inter, dicendo la sua a riguardo: “Lo conosco bene, e a livello personale provo gratitudine per Lukaku. Su come si sono lasciati lui e l’Inter, dico che queste cose nel calcio succedono. Romelu ha sempre fatto la differenza ovunque: è un campione e come tale va rispettato. È stato uno degli artefici della squadra in cui abbiamo vinto lo scudetto, giocato due finali europee e ottenuto altre coppe”.

Il nuovo giocatore del Monza ha poi continuato parlando del suo addio con i nerazzurri: “Ho finito un ciclo all’Inter, ero consapevole della scelta che ho fatto”. Pur giocando nel Monza ora è riuscito a trovare il modo di non stare simpatico ai tifosi nerazzurri.