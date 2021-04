GdS – Rinnovi Conte e dirigenti, via alla nuova stagione senza prolungamenti?

Ecco la situazione dei rinnovi di Conte e dei dirigenti

L' Inter si sta sempre più avvicinando al traguardo scudetto. Il grande obiettivo si potrebbe raggiungere in questa giornata di campionato: se i nerazzurri vincessero col Crotone e l' Atalanta non dovesse vincere, la squadra di Conte si laureerebbe campione d'Italia. Mancano quindi cinque partite al termine della stagione e successivamente si dovrà pensare al futuro societario, visto anche l'imminente arrivo di Steven Zhang in Italia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Conte, Marotta e Ausilio non è ritenuto fondamentale. Probabile dunque che i tre inizino la prossima stagione in scadenza, con l’eventuale prolungamento da concordare a stagione in corso. Sicuramente ci sarà un incontro tra il presidente nerazzurro, l’allenatore e gli uomini mercato appena sarà conquistato lo scudetto. Andare a scadenza con staff tecnico e parte del management infatti farebbe pensare che la proprietà preferisca tenersi le mani libere in vista anche di una possibile cessione futura, con l’acquirente che potrebbe scegliere i propri uomini.