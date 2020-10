Attenta Inter, c’è Gervinho. “L’ammazza partite” preferito di Conte vuole rovinare la festa a San Siro

Questo pomeriggio la difesa dell’Inter dovrà fare i conti con un cliente davvero scomodo. Gervinho guiderà l’attacco del Parma e cercherà con la sua velocità di far male alla retroguardia nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gervinho questa sfida avrebbe potuto giocarla con la maglia dell’Inter e non con quella del Parma. Il suo approdo in nerazzurro era cosa fatta ma l’affare è saltato proprio sul finale di mercato.

Per Conte Gervinho è sempre stato il profilo ideale per ricoprire il ruolo dell’ammazza-partite. Fin qui non ha ancora segnato, a San Siro il Parma dovrà necessariamente affidarsi agli scatti di Gervinho. Se c’è uno in grado di mettere in crisi la difesa dell’Inter, questo è lui. Ci proverà proprio gli occhi di Conte.

