Giulini commenta il mercato del Cagliari: “Nainggolan? Spiace non sia arrivato, ma per i conti del club è meglio così”

Al termine di una trattativa davvero estenuante, il Cagliari non è comunque riuscito a riportare in Sardegna Radja Nainggolan. Il belga è rimasto all’Inter, fermissima nella volontà di non volerlo cedere senza la garanzia di un riscatto da parte dei sardi. Di questo, di Godin e di Cragno ha parlato proprio Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in un intervista rilasciata a Tuttosport. Eccone qui di seguito uno stralcio.

Nainggolan – “Dal punto di vista del tifoso ho un grandissimo rimpianto. Il Cagliari dell’anno scorso con Radja ad un certo punto aveva dimostrato di essere una gran bella squadra. Dal punto di vista societario, invece, dati i problemi economici del calcio, da presidente dico che alla fine sono contento che la trattativa non sia andata in porto, dati i costi”.

Godin – “Dispiace però che questa trattativa degli ultimi giorni, last minute, abbia fatto un po’ passare in secondo piano colui che ritengo uno degli acquisti più importanti della storia del Cagliari: Godin. Diego è un grandissimo giocatore di qualità, con una chiara leadership e tanta esperienza e trionfi alle spalle. Spero che i tifosi lo percepiscano fino in fondo, tutto questo”.

Cragno-Inter – “Vale lo stesso discorso fatto per Joao Pedro. Sono affezionatissimo a entrambi e sono indiscutibilmente due titolari assoluti. L’affetto che provo per loro mi fa dire che sarebbe bello arrivare a fare qualcosa di sportivamente importante assieme. Poi però, sotto altri punti di vista, se per uno dei due un domani arrivasse un’ottima offerta, è chiaro che non ci dispiacerebbe accontentare il giocatore nella sua crescita e, contemporaneamente, incassare per il bene della società”.

