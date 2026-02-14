14 Febbraio 2026

Gol Luis Henrique o autorete: la scelta UFFICIALE della Lega

La decisione sul gol interista

Dopo un avvio sottotono, a passare in vantaggio a San Siro è l’Inter sulla Juventus. Decisivo il gol del vantaggio nerazzurro nato da una palla allargata da Thuram a Luis Henrique e crossata in mezzo proprio dall’esterno brasiliano.

Sul pallone dell’ex Marsiglia, però, è stata decisiva la deviazione di Cambiaso, ma soprattutto il tuffo sgraziato di Di Gregorio a mancato il pallone. Si tratta dunque di gol di Luis Henrique o autorete di Cambiaso?

Stando alla comunicazione ufficiale della Lega Serie A, si tratta di autogol di Andrea Cambiaso. La decisione del terzino bianconero, in effetti, è risultata decisiva ai fine della rete nerazzurra.

