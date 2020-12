Eco di Bergamo – Scambio Gomez-Nainggolan: nodo stipendio

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno e anche all’inizio della nuova sessione di calciomercato. Come sempre ci sono voci e rumors che riguardano diversi calciatori. Tra questi ci sono le insistenti voci su Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, e quelle su Alejandro Gomez, centrocampista dell’Atalanta, che ha rotto i rapporti con il tecnico Gasperini.

Come riporta l’Eco di Bergamo, i due potrebbero ritrovarsi coinvolti in uno scambio che li vedrebbe protagonisti. Secondo quanto svelato dal quotidiano, l’Atalanta già in passato ha pensato al centrocampista dell’Inter. Ora più che mai, il belga potrebbe fare comodo all’Atalanta proprio perché Gomez lascerà il posto a centrocampo vuoto.

Gomez sarebbe un bel rinforzo dell’Inter di Antonio Conte e, per questo motivo, le due società potrebbero intavolare uno scambio che farebbe comodo ad entrambe. C’è, però, un nodo legato allo stipendio di Radja Nainggolan che ammonta oltre i 3 milioni di euro. Il problema, però, potrebbe essere risolto attraverso un accordo.

