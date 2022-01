Dallo show con il Portogallo al gol ad Anfield: tre partite da urlo di Gosens

Tre prestazioni impressionanti del nuovo arrivo in casa nerazzurra

Alessio Murgida

Un colpo d'autore. Ecco di cosa si tratta l'acquisto di Robin Gosens da parte dell'Inter. Perfetto per la macchina nerazzurra e per le idee di Simone Inzaghi. E parlando di perfezione, abbiamo pensato alle tre partite in cui Robin Gosens - secondo il nostro parere - ha stupito e sorpreso tutti.

Ora però non è più una sorpresa, è una certezza ma godetevi comunque lo spettacolo.

LIVERPOOL-ATALANTA 0-2 - UN GOL SPECIALE

Partiamo da qui. Dal possibile futuro prossimo di Robin Gosens. Immaginarlo titolare nel ritorno degli ottavi di Champions tra Inter e Liverpool non è poi così tanto difficile.

Nel match giocato lo scorso novembre 2020 con l'Atalanta, Gosens - come il resto della sua squadra - domina contro un Liverpool anonimo (anche per colpa delle tante assenze). L'Anfield è vuoto a causa della pandemia, ma vincerci fa sempre un certo effetto. Gosens lo fa, dominando e mettendo il sigillo del 2-0 con un gol speciale. E chissà che tra qualche settimana non lo rifaccia...

TORINO-ATALANTA 0-7 - LA GRANDE BELLEZZA

L'exploit Atalanta. La prestazione forse più limpida del "giocattolo" costruito da Gasperini. In tutto questo, rientra anche inevitabilmente Robin Gosens.

Il tedesco dimostra di saper segnare anche fuori dall'area, di precisione. Il gol contro il Torino è spettacolare: Gosens mostra di saper essere anche "La grande bellezza" e non solo "La grande potenza".

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4 - L'APOTEOSI

L'apoteosi di Robin Gosens. Tutto ciò che di più bello può essere un esterno moderno, l'ex Atalanta lo ha fatto vedere in un pomeriggio di fine giugno. Il palcoscenico non è banale, si sta giocando agli Europei.

La partita è disordinata e confusa e Gosens si inserisce perfettamente in questo "disastro". Una partita mostruosa. Domina e ara la fascia sinistra, annichilendo Semedo in ogni maniera possibile.

Fa un gol e un assist, ma causa anche un autogol al Portogallo. Al termine, viene decretato Man of The Match: stra, stra, strameritato. In quella partita Gosens dimostra a tutto il mondo di essere tra i migliori in circolo.