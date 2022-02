Gosens rivela: “Il Newcastle offriva tanti soldi, ma io sono un romantico…”

Le parole dell'esterno tedesco

Gosens ha rivelato: "L'offerta del Newcastle? C'è stata e ci ho pensato lo ammetto, sono umano. Ma non ho mai veramente pensato ad un cambiamento tanto radicale. Naturalmente ci ho pensato, fare lo stesso lavoro ma prendendo molti più soldi fa gola a tutti, chiunque ci penserebbe perlomeno. E non parlo solo di me, avrei assicurato un futuro tranquillo a qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi".

"C'erano alcuni pro ma tanti contro. Io sono uno che vorrebbe finire la carriera sapendo di aver ottenuto il massimo e non solo a livello economico. Sono un romantico del calcio. So di essere senza speranza in questo mondo, ma non voglio credere che non si possa fermare questa piega, l'idea mi ripugna. Ovviamente non è che io sia all'Inter gratis, intendiamoci: non guadagno come un ragazzino, anzi. Quando è arrivata l'offerta dell'Inter è stato meraviglioso, non ho ancora realizzato del tutto. Abbiamo vinto tutti: io, l'Inter e anche l'Atalanta. Mi avevano comprato a un milione, ne hanno incassati molti di più".