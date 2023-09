L’inizio di campionato avuto dall’Inter sembra aver restituito ai tifosi la meravigliosa squadra apprezzata nel finale della passata stagione. I nuovi acquisti non potevano inserirsi meglio all’interno delle dinamiche di gioco della formazione nerazzurra, aiutati dai ‘vecchi’ leader che certi meccanismi ormai li hanno imparati a memoria dopo due anni di intenso lavoro.

Nella settimana in cui torna di scena l’attesa Champions League con la prima giornata della fase a gironi, gli occhi saranno puntati ovviamente sull’Inter in quanto finalista dell’ultima edizione. Dei nerazzurri, questo pomeriggio, ha parlato chi Inzaghi è riuscito a batterlo nella finale dello scorso giugno di Istanbul, vale a dire Pep Guardiola.

Lo spagnolo, come già ammesso pochi mesi fa, è rimasto colpito dalla forza della squadra di Simone Inzaghi ed ha indicato proprio l’Inter tra le favorite alla vittoria della prossima Champions. Questo il commento del tecnico del Manchester City in conferenza stampa: “Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto: in Serie A ha vinto il derby 5-1. Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno provato, dandoci del filo da torcere e la vittoria è stata tirata. La moneta è caduta a nostro favore. La sensazione che ho è che l’Inter sia una candidata a tornare in finale. La finale è stata davvero competitiva”.