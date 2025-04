Hakimi: “Contro l’Inter in finale? Sarebbe speciale”

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Arsenal, il Paris Saint Germain ha messo un tassello molto importante in vista del ritorno e di un possibile approdo in finale di Champions League. La squadra di Luis Henrique ha vinto di misura con la rete di Dembele ed ha saputo resistere con un grande Donnarumma agli attacchi ripetuti dei Gunners.

Chi spera di poter approdare in finale è Achraf Hakimi, altro calciatore strepitoso a disposizione dei francesi. L’esterno marocchino, intervistato ieri sera da Sky Sport, ha espresso il desiderio di incontrare proprio in finale l’Inter, club a cui è rimasto legatissimo dopo lo scudetto vinto: “Giocare contro l’Inter in finale sarebbe speciale. Sono molto contento della stagione che ho disputato a Milano, l’Inter resta sempre nel mio cuore”.