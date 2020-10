Hakimi positivo, Inter in ansia: oggi l’esito del nuovo tampone. Ma si temono altri contagi

Inter in ansia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è tanta preoccupazione nell’ambiente nerazzurro dopo la notizia della positività di Hakimi al coronavirus. L’ex Real Madrid può aver contagiato alcuni compagni visto che ha condiviso con il gruppo tutta la vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.

La notizia è arrivata solo ieri alle 16 del pomeriggio, l’Inter ha subito deciso di effettuare un altro tampone al giocatore e l’esito si avrà solo oggi. Se la positività verrà confermata, Hakimi resterà in quarantena per 10 giorni, come da protocollo. In caso di negatività invece l’Inter procederebbe a un ulteriore test nella speranza di trovarsi di fronte a un falso positivo.

Ma la preoccupazione resta tanta visto che il giocatore ha svolto l’intero allenamento di rifinitura a stretto contatto con i compagni. E così pure è stato ieri mattina ad Appiano con successivo pranzo, almeno fino a quando non ha ricevuto la notizia. Non c’è stato neppure il tempo materiale di organizzare un tampone rapido prima dell’esordio in Champions League. A tutto il gruppo squadra, in ogni caso, oggi sarà effettuato un tampone, cosa peraltro già stabilita come da protocollo in vista di Genoa-Inter di sabato.

