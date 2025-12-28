28 Dicembre 2025
HIGHLIGHTS Atalanta-Inter 0-1: Lautaro sempre in gol
Le azioni salienti della vittoria a Bergamo
Highlights Atalanta-Inter 0-1: gol Lautaro Martinez
Vittoria preziosissima per l’Inter nell’ultima sfida ufficiale del 2025. Grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez a Bergamo contro l’Atalanta, la squadra di Cristian Chivu ha riguadagnato la vetta della classifica, lanciano un altro segnale di forza nella lotta scudetto che in questo momento vede coinvolte soprattutto Milan e Napoli.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atalanta-Inter.
GOL LAUTARO
Lautaro Martínez GOAL! Instant impact from Pio Esposito, who intercepts the ball and provides the assst. 🇦🇷⚽️⚫️🔵 pic.twitter.com/kr1LZp3GS7— Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 28, 2025