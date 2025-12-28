28 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Atalanta-Inter 0-1: Lautaro sempre in gol

Le azioni salienti della vittoria a Bergamo

Highlights Atalanta-Inter 0-1: gol Lautaro Martinez

Vittoria preziosissima per l’Inter nell’ultima sfida ufficiale del 2025. Grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez a Bergamo contro l’Atalanta, la squadra di Cristian Chivu ha riguadagnato la vetta della classifica, lanciano un altro segnale di forza nella lotta scudetto che in questo momento vede coinvolte soprattutto Milan e Napoli.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atalanta-Inter.

GOL LAUTARO

