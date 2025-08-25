25 Agosto 2025

HIGHLIGHTS Inter-Torino 5-0: che gol di Lautaro

Guarda le azioni salienti del match

Inizia alla grande il campionato di Serie A per Cristian Chivu: Inter-Torino termina con un netto 5-0. Il primo successo dei nerazzurri porta le firme di Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny. DI seguito le immagini dei cinque gol realizzati a San Siro:

I PRIMI DUE GOL DELL’INTER SEGNATI DA BASTONI E THURAM:

IL GOL DEL 2-0 DI THURAM:

IL GOL DI LAUTARO DEL 3-0:

IL GOL DI THURAM DEL 4-0:

IL GOL DI BONNY DEL 5-0:

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.