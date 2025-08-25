HIGHLIGHTS Inter-Torino 5-0: che gol di Lautaro
Guarda le azioni salienti del match
Inizia alla grande il campionato di Serie A per Cristian Chivu: Inter-Torino termina con un netto 5-0. Il primo successo dei nerazzurri porta le firme di Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny. DI seguito le immagini dei cinque gol realizzati a San Siro:
I PRIMI DUE GOL DELL’INTER SEGNATI DA BASTONI E THURAM:
لمن فاته ملخص الشوط الاول :
الانتر & تورينو#InterTorino 🔥🇮🇹

IL GOL DEL 2-0 DI THURAM:
#Sučić fa certi passaggi senza nemmeno guardare, come se giocasse con loro da sempre.
…pura qualità, personalità e intelligenza calcistica #InterTorino #ForzaInter 🖤💙

IL GOL DI LAUTARO DEL 3-0:
🚨 L I V E #SerieA— FootballWTF (@FootballWTF247) August 25, 2025
I n t e r 3️⃣🆚0️⃣ T o r i n o
⚽️ L a u t a r o M a r t i n e z#InterTorino #ForzaInter #INTTOR

IL GOL DI THURAM DEL 4-0:
IL GOL DI BONNY DEL 5-0:
