7 Gennaio 2026
HIGHLIGHTS Parma-Inter 0-2: apre Dimarco, chiude Thuram
Le azioni salienti della vittoria al Tardini
Altra vittoria di grande maturità da parte dell’Inter che esce con due reti a zero sul Parma dal Tardini. La squadra di Cristian Chivu approfitta del passo falso del Napoli e si porta a quattro punti di vantaggio dagli azzurri a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro. In attesa di Milan-Genoa di domani sera, la classifica sorride ampiamente ai nerazzurri.
Highlights Parma-Inter 0-2: gol Dimarco e Thuram
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Parma-Inter.
GOL DIMARCO
GOL THURAM
