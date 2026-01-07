7 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Parma-Inter 0-2: apre Dimarco, chiude Thuram

Le azioni salienti della vittoria al Tardini

Altra vittoria di grande maturità da parte dell’Inter che esce con due reti a zero sul Parma dal Tardini. La squadra di Cristian Chivu approfitta del passo falso del Napoli e si porta a quattro punti di vantaggio dagli azzurri a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro. In attesa di Milan-Genoa di domani sera, la classifica sorride ampiamente ai nerazzurri.

Highlights Parma-Inter 0-2: gol Dimarco e Thuram

Rivivi la gara con gli highlights

GOL DIMARCO

GOL THURAM

