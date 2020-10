Hjulmand (ct Danimarca) esalta Eriksen: “Ha una storia d’amore con la palla. È tra i più grandi in assoluto”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara che la sua Danimarca affronterà contro l’Inghilterra, il commissario tecnico danese Kasper Hjulmand non ha risparmiato grandi elogi al leader tecnico della squadra, Christian Eriksen. Nonostante le difficoltà incontrate finora in casa Inter, l’ex Tottenham continua a fare bene in Nazionale, con la quale, tra l’altro, è a ridosso delle 100 presenze totali. E proprio con questo ha esordito il ct: “Arrivare a 100 presenze è una cosa enorme. È chiaro che quando arrivi a 100 partite internazionali, ti innalzi tra i più grandi giocatori della nazionale di tutti i tempi”.

In seguito, il ct ha parlato di Eriksen anche paragonandolo ad un altro danese della Serie A, ovvero Simon Kjaer: “Sono due tipi molto diversi. Quello che hanno in comune è che amano giocare e amano il momento stesso della competizione. Sono ragazzi con i piedi per terra e ottimi esempi per i più giovani. Sono ottimi rappresentanti di quello che siamo noi danesi. Christian sembra che abbia un approccio più giocoso con il calcio. Ha una storia d’amore con la palla e quando ci dobbiamo allenare lui arriva sempre con una palla in mano. Mi rende sempre felice vederlo così”.

