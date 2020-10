I nerazzurri in Nazionale: Hakimi in campo per 72 minuti, Lautaro al centro dell’attacco

Sabato ci sarà il derby tra Inter e Milan e nel frattempo i calciatori sono impegnati nelle varie Nazionali. Nella giornata odierna, i nerazzurri protagonisti con le proprie squadre sono Hakimi e Lautaro Martinez. L’esterno marocchino è rimasto in campo per 72 minuti nella gara tra Marocco e Congo, terminata 1 a 1. Per le due squadre sono state decisive le reti di Mazraoui e Wissa.

L’Argentina, invece, è ora in campo contro la Bolivia per le qualificazioni della Coppa del Mondo. Il ct Scaloni, come anticipato dai pronostici, ha schierato il Toro dal primo minuto, nel tridente completato da Ocampos e Lionel Messi. I due calciatori dell’Inter partiranno, con ogni probabilità, titolari sabato nel derby di San Siro.

