I Top&Flop di Inter-Cagliari: Darmian decisivo, Brozovic è da tutte le parti. De Vrij non concede nulla

Si è vista una sola squadra in campo nel lunch match di ieri che si è giocato a San Siro tra Inter e Cagliari. La squadra di Antonio Conte è tornata ad essere dominante dopo partite in cui aveva sofferto più del previsto, portando comunque a casa la vittoria. Nella sfida contro la formazione sarda che per caratteristiche ha lasciato il pallino del gioco nelle mani dei nerazzurri cercando di non lasciare spazio nella propria metà campo, a deciderla è stata una giocata degli esterni con assist del neo entrato Hakimi ed inserimento di Matteo Darmian. In assenza di prestazioni insufficienti, vediamo solo i Top senza Flop di Inter-Cagliari.