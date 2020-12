Il Milan è da Scudetto? Ibrahimovic frena: “Noi troppo giovani, non siamo come Inter e Juventus”

Il protagonista della serata di Sky Sport si chiama Zlatan Ibrahimovic, la notizia è di quelle ufficiali e per accorgersene basta buttare l’occhio sulla programmazione di serata: basta vedere, cioè, l’intervista realizzata per il programma 23 da Massimo Ambrosini, ex compagno di squadra dello svedese proprio al Milan. Un’intervista che ha toccato molti temi, sia di stretta attualità che sul passato del calciatore. Il quale ha avuto modo di parlare anche del Milan di oggi e della corsa Scudetto.

Ha detto quindi Ibrahimovic: “La squadra è molto giovane, non hanno il feeling di vincere qualcosa. Non hanno questo pensiero fisso sugli obiettivi. Non dobbiamo rilassarci, e qui entro io. Non bisogna essere soddisfatti. Sappiamo che la squadra non è come Inter e Juventus che hanno un organico più ampio. Noi siamo giovani, magari qualcuno non è pronto per giocare tutte le partite. Il senso è che dobbiamo vincere se vogliamo qualcosa, non sono abituati”, le sue parole.

