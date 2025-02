Il Derby Milan-Inter senza coreografie: UFFICIALE il divieto

Si respirerà un clima insolito questo pomeriggio a San Siro, nel derby Milan-Inter in programma alle 18.00. In attesa di assistere ad un match spettacolare in campo, lo stesso non si potrà dire delle due curve. Nonostante negli anni ci abbiano regalato delle coreografie divenute iconiche, quest’oggi non potranno infatti esibire alcuna rappresentazione.

La Digos ha vietato alle tifoserie di Inter e Milan la possibilità di esibire qualsiasi tipo di coreografia. Pertanto, contrariamente agli anni precedenti, non assisteremo ad alcuno sfottò ironico sia da una parte che dall’altra. Gli ultras delle due squadre dovranno dunque ‘limitarsi’ a cantare a supporto dei propri ragazzi nel corso dei 90 minuti del derby.