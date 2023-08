I 90 minuti di panchina nel debutto casalingo dell’Inter in campionato potrebbero non essere legati solo a motivi tecnici. Joaquin Correa rimane ai margini del progetto tecnico nerazzurro e in queste ore sta prendendo forma una possibile via d’uscita per l’attaccante argentino finito nel mirino del Torino. Secondo Tuttosport le società stanno lavorando sulla possibilità di impostare un prestito con diritto di riscatto (con ingaggio sul quale l’Inter dovrebbe in parte contribuire), mentre il calciatore andrebbe eventualmente convinto ad accettare la destinazione granata. Se ne parla. Intanto i cronisti, a margine della conferenza stampa di oggi, hanno chiesto al tecnico del Toro Ivan Juric un parere su Correa. “Non rispondo” ha replicato l’allenatore “con un sorriso largo così. A mo’ di battuta, ma non per riderci sopra. Tutt’altro: per scappare dialetticamente, diplomaticamente, da un corridoio di mercato che il Torino sta battendo in parallelo alla trattativa con l’Inter per riavere Lazaro“ scrive il quotidiano torinese.

Con l’addio di Correa si aprirebbe la necessità di ingaggiare un nuovo attaccante per completare il reparto. Il nome più caldo rimane sempre quello dello svincolato Alexis Sanchez sul quale il connazionale Pinilla si è sbilanciato parlando addirittura di contratto biennale già pronto.