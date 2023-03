Tutto pronto per lo sprint finale. Si avvicina l’ultimo scorcio di stagione, con l‘Inter attesa da un aprile di fuoco: 9 partite in un mese. Ci sarà quindi bisogno di tutti, soprattutto delle pedine fondamentali della squadra. E a questo proposito, Sky ha riportato un aggiornamento sugli infortunati.

L’aggiornamento più fresco arriva da Hakan Calhanoglu. Il turco si è infortunato al 38′ di Turchia-Croazia e costretto al cambio. Il problema, di natura muscolare, sembra essere all’inguine della gamba destra, ma gli esami strumentali per verificarne l’entità precisa verranno svolti solo nella giornata di domani. Difficile, comunque, che il centrocampista possa rientrare a breve: la speranza di Inzaghi è di poterlo riavere a disposizione per l’andata dei quarti di Champions contro il Benfica, martedì 11 aprile. Di sicuro, scrive La Gazzetta dello Sport, salterà tre partite.

Problemi non ancora risolti al 100% per Edin Dzeko e Federico Dimarco. Gli infortuni dei due non sono gravi, ma per il momento hanno continuato a svolgere gran parte dell’allenamento a parte. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, sperando di riuscire a recuperarli entro la partita di sabato contro la Fiorentina. Partita nella quale, invece, dovrebbero tornare Alessandro Bastoni e Robin Gosens. Filtra più ottimismo in merito al recupero dai problemi muscolari del difensore e dell’esterno, che sarebbero ancor più importanti proprio in virtù della possibile assenza, sulla sinistra, di Dimarco.

Più complicata infine la situazione di Skriniar. Lo slovacco continua ad essere vittima di un dolore alla schiena e quindi appare molto più difficile recuperarlo nel breve periodo. Ad ogni modo, però, lo staff nerazzurro monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno per vedere come evolve il tutto.