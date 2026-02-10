INFORTUNIO Calhanoglu e Barella, le ultime in vista di Inter-Juventus

La settimana che porta al match contro la Juventus si apre con notizie incoraggianti per l’Inter. Calhanoglu e Barella sono infatti vicini al rientro in gruppo dopo i rispettivi infortuni che li hanno tenuti fuori nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe presto riabbracciare entrambi i centrocampisti. Per la prossima partita si respira un discreto ottimismo sulla loro convocazione, anche se resta da valutare se almeno uno dei due potrà partire titolare o se dovranno accontentarsi di uno spezzone di gara.

La prudenza rimane comunque la linea guida, soprattutto considerando le settimane di stop alle spalle. Chivu deciderà come e se impiegarli solo dopo un confronto con lo staff medico, in base alle risposte che arriveranno dai prossimi allenamenti. Le loro condizioni verranno monitorate con attenzione per evitare ricadute.