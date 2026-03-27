27 Marzo 2026

Problema al polpaccio per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: la situazione

Il turco era appena rientrato da un infortunio

Hakan Calhanoglu (@Depositphotos)

La Turchia guidata dal CT Vincenzo Montella ha superato per 1-0 la Romania nella semifinale degli spareggi mondiali e ora, nella serata di martedì, affronterà la finale contro il Kosovo. Al minuto 90, dopo una gara intensa, Hakan Calhanoglu è stato sostituito da Irfan Kahveci e pochi istanti prima di lasciare il campo si è toccato il polpaccio sinistro con una smorfia in volto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prime indicazioni sembrano però rassicuranti. Il problema accusato da Calhanoglu sarebbe riconducibile soltanto a dei crampi, senza apparenti conseguenze più gravi. La situazione verrà ovviamente monitorata nei prossimi giorni per escludere qualsiasi complicazione, anche perché il turco, capitano della sua squadra, vorrà essere in campo a tutti i costi nella sfida che potrebbe regalare il Mondiale alla Turchia.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.