La Turchia guidata dal CT Vincenzo Montella ha superato per 1-0 la Romania nella semifinale degli spareggi mondiali e ora, nella serata di martedì, affronterà la finale contro il Kosovo. Al minuto 90, dopo una gara intensa, Hakan Calhanoglu è stato sostituito da Irfan Kahveci e pochi istanti prima di lasciare il campo si è toccato il polpaccio sinistro con una smorfia in volto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prime indicazioni sembrano però rassicuranti. Il problema accusato da Calhanoglu sarebbe riconducibile soltanto a dei crampi, senza apparenti conseguenze più gravi. La situazione verrà ovviamente monitorata nei prossimi giorni per escludere qualsiasi complicazione, anche perché il turco, capitano della sua squadra, vorrà essere in campo a tutti i costi nella sfida che potrebbe regalare il Mondiale alla Turchia.