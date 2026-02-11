SKY – Riecco Dumfries! “Può rientrare per questa partita…”

L’Inter continua a preparare l’importante sfida di sabato sera contro la Juventus. Nella giornata odierna ad Appiano Gentile è arrivata una notizia incoraggiante per quanto riguarda Dumfries: l’esterno olandese ha svolto parte del lavoro insieme ai compagni dopo tre mesi di assenza.

Ieri Chivu aveva già riabbracciato in gruppo Calhanoglu e Barella, entrambi recuperati dagli infortuni che li avevano tenuti fuori nelle ultime settimane. I due centrocampisti saranno regolarmente a disposizione per il match contro i bianconeri, con il tecnico che valuterà come gestirli tatticamente nel corso della partita.

Per quanto riguarda l’olandese, secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro completo è programmato per l’ultima settimana di febbraio. Dumfries dovrebbe quindi tornare disponibile tra il ritorno dei play off di Champions League e l’incontro di campionato con il Genoa.

La sua assenza si è protratta per un periodo considerevole e il suo ritorno rappresenterà un’opzione importante sulla fascia destra per la seconda parte della stagione. Il percorso di recupero procede secondo i tempi previsti dallo staff medico nerazzurro.