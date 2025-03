Infortunio Dumfries: quante partite SALTA con l’Inter

Domenica sera l’Inter ha concluso un periodo ricco di tantissime partite tutte racchiuse in pochi giorni e su diversi fronti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. I nerazzurri lo hanno concluso nel migliore dei modi: battendo l’Atalanta e consolidando il primato in classifica. Ma c’è spazio anche alle brutte notizie.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi già da alcune settimane deve far fronte ad una emergenza sugli esterni con tanti infortuni che hanno colpito i giocatori di questo reparto: l’ultimo ad esserne stato vittima è Denzel Dumfries che si è fatto male proprio al Gewiss Stadium e ha dovuto lasciare il suo posto a Bisseck nella ripresa.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il numero 2 dell’Inter dovrà stare fuori anche fino a 3-4 settimane per questo problema muscolare. Dumfries quindi adesso è a rischio per la sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco che si giocherà l’8 aprile, sarà questa l’obiettivo come data di rientro.

Qualche preoccupazione era già emersa nelle scorse ore quando la Nazionale olandese aveva annunciato che Dumfries non si sarebbe unito al ritiro della selezione oranje per questo suo infortunio. Adesso si resta in attesa di un comunicato ufficiale dell’Inter per capire se sarà confermato inizio aprile come periodo di rientro.