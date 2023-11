Benjamin Pavard è stato protagonista sfortunato nel corso del primo tempo di Atalanta-Inter. Il francese si è infortunato al ginocchio sinistro e ha dovuto abbandonare il campo alla mezz’ora. Un episodio che ha subito messo in grande apprensione tutto il mondo nerazzurro. Ieri sono arrivate le prime novità, in attesa della risonanza di oggi.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Pavard si è presentato ieri ad Appiano Gentile con un vistoso tutore sul ginocchio, con il giocatore che avrebbe risposto in modo ottimista a chi gli chiedeva informazioni sulla sua condizione, affermando di essersi solo spaventato per la fuoriuscita della rotula.

Oggi gli esami clinici diranno di più, ma dai primi accertamenti generali sono emerse una buona e una cattiva notizia per l’Inter: la necessità di intervento chirurgico è stata esclusa, ma lo stop difficilmente potrà essere inferiore a un mese e mezzo.

La prima diagnosi generale oscilla tra una lussazione blanda e una, invece, più dura: tutto dipende dal distaccamento, parziale o completo, tra femore e rotula. Solo gli esami all’Humanitas di Rozzano potranno dare una certezza.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi non era parso troppo ottimista nel post-partita di sabato, mostrando una dose di sano realismo. Sano perché effettivamente l’Inter sembra destinata a perdere un suo titolare in un momento cruciale della stagione, con le trasferte contro Juventus, Benfica e Napoli alle porte. Il tecnico può tirare un sospiro di sollievo grazie al sempre affidabilissimo Darmian, ma ora sarà necessario integrare maggiormente anche Bisseck.