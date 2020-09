Infortunio smaltito per Barella: allarme rientrato, oggi si è allenato col gruppo

Grosso sospiro di sollievo in tutto il mondo Inter. Dopo la forte contusione a spalla e braccio subita durante il test amichevole contro il Lugano, era sorta un po’ di preoccupazione intorno alle condizioni fisiche di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano, infatti, era uscito dal campo molto dolorante, a causa di un problema la cui gravità, per fortuna, è stata smorzata poche ore dopo dai primi esiti sulle sue condizioni. Quest’oggi, al Centro Sportivo Suning, l’Inter è tornata in campo ad allenarsi.

Dalle foto della seduta diffuse sul sito ufficiale Inter.it, ecco la bella notizia: Barella è tornato immediatamente in gruppo, segno che l’infortunio è già stato lasciato alle spalle.

