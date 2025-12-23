23 Dicembre 2025

Infortunio UFFICIALE per Bonny: l’annuncio dell’Inter

Stop per il francese

Brutte notizie da Appiano Gentile che riguardano Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, infatti, nella seduta di ieri ha riportato un trauma al ginocchio che è stato approfondito dai medici nerazzurri con esami strumentali svolti questa mattina. Dai test è stata riscontrata una leggera distorsione del ginocchio sinistro che terrà fuori il centravanti per Atalanta-Inter.

Questo il comunicato del club: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima”.

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano