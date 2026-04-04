Il messaggio dei tifosi ad Appiano: l’Inter contro la Roma può contare su una cosa

Alla vigilia di uno dei passaggi più delicati della stagione, l’ambiente nerazzurro prova a ricompattarsi attorno alla squadra. Questa mattina, nei pressi del centro sportivo di Appiano Gentile, è comparso uno striscione firmato Secondo Anello Verde con un messaggio tanto semplice quanto incisivo: “Testa alta e paura di niente. Hai al fianco la tua gente”. Questa la foto scattata da Matteo Barzaghi di Sky Sport.





Un messaggio che arriva in un momento tutt’altro che banale per l’Inter, reduce da qualche passo falso che ha inevitabilmente rallentato la corsa in campionato. Proprio per questo, il tifo organizzato ha deciso, ancora, di ribadire compattezza e sostegno a un gruppo chiamato a reagire subito, a partire dalla prossima sfida contro la Roma che segnerà la prima delle ultime otto partite di Serie A.

Già prima della trasferta di Firenze, infatti, i tifosi avevano fatto sentire la propria vicinanza alla squadra non potendo essere presenti allo Stadio Artemio Franchi. Domani invece a San Siro ci si aspetta un clima bollente, con gli uomini di Chivu che potranno di certo contare sul sopporto dei propri tifosi.