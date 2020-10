Inter, Ashley Young ancora positivo al Covid: arrivato l’esito dell’ultimo tampone

Dopo le buone notizie relative al recupero di Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, in casa Inter ne arriva una meno piacevole. L’ultimo tampone al quale si è sottoposto Ashley Young, scrive La Gazzetta dello Sport, ha infatti confermato l’esito positivo. L’esterno inglese, che aveva accusato un lieve raffreddore tra il 10 e l’11 ottobre, è stato sottoposto ad un nuovo test risultato non ancora negativo, motivo per cui il calciatore rimarrà ai box ancora per qualche giorno. Il recupero per la gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach, ad ogni modo, sarebbe stato comunque impossibile.

In Viale della Liberazione, ora, si ragionerà giorno per giorno: la speranza, ovviamente, è di poter recuperare tutti il prima possibile, quantomeno prima della prossima gara di Champions League, in programma martedì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk.

