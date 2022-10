La stampa spagnola attacca l’Inter: “Scandalo arbitrale!”

L' Inter torna alla vittoria dopo le due sconfitte di fila incassate in campionato contro Udinese e Roma e sceglie la notte più importante per risorgere. Contro un super Barcellona guidato dalla classe di Lewandowski, la formazione di Simone Inzaghi tira fuori il carattere e trionfa grazie alla perla dalla distanza siglata nei minuti finali del primo tempo dal migliore in campo questa sera in scena a San Siro: Hakan Calhanoglu.

Il primo in occasione della rete annullata a Pedri per tocco di mano di Ansu Fati. Il secondo nei minuti finali, sulla revisione durata diversi secondi per il tocco dubbio di Dumfries tra testa e braccio dentro l'area di rigore interista. Il terzo, infine, per una presunta spinta non vista di Skriniar ai danni di Lewandowski nei pressi di Onana.