Bergomi: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Lukaku? E’ il più determinante tra le big in Serie A”

L’Inter domenica sfiderà il Torino e cercherà la vittoria che manca dalla trasferta contro il Genoa. Sarà una gara importante per Antonio Conte, che di fatto avrà poche ore a disposizione per lavorare con il gruppo al completo. Della stagione e del sogno Scudetto dei nerazzurri ha parlato Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Oggi è difficilissimo fare un pronostico. Rispetto agli ultimi anni il gap tra la Juve e le altre si è ridotto e la corsa allo scudetto vedrà coinvolte più squadre. La Juve è abituata a vincere, ma l’Inter deve crederci: dico Inter. Conte è un leader, un tecnico che fa la differenza e troverà il modo per risalire la classifica. Attaccante più decisivo della Serie A? Per me è Lukaku. E’ il giocatore più determinante, abbiamo visto tutti cosa significa averlo in campo o meno”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<