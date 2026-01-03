Inter-Bologna, Chivu ne recupera uno! La probabile formazione

L’Inter si prepara ad accogliere il Bologna nella prima gara casalinga del 2026. Chivu cercherà di riprendersi il primo posto in classifica dopo il momentaneo sorpasso del Milan grazie alla vittoria esterna contro il Cagliari.

La buona notizia per il tecnico è che Francesco Acerbi ha recuperato dall’infortunio e sarà della partita, anche se con buone possibilità di accomodarsi in panchina. Nel terzetto di difesa Akanji dovrebbe prendere il suo posto al centro con Bisseck e Bastoni braccetti.

In mediana Mkhitaryan parte in vantaggio su Zielinski per riprendersi un posto da titolare, con la conferma di Barella e Calhanoglu. Dimarco a sinistra e Luis Henrique a destra a completare il centrocampo. In attacco, nonostante Pio Esposito scalpiti per trovare spazio, dovrebbe essere ancora Thuram ad affiancare Lautaro.

Sul fronte degli infortunati, Darmian ha ripreso ad allenarsi con il gruppo da lunedì e punta al rientro per la sfida contro il Napoli. Bonny, invece, potrebbe tornare parzialmente in gruppo già oggi e dovrebbe essere disponibile per la trasferta al Tardini contro il Parma. Entrambi indisponibili per il primo appuntamento dell’anno a San Siro.