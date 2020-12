Inter-Bologna, Sanchez impressiona anche da trequartista: come cambia il voto sui quotidiani

E’ risultata vincente la mossa tattica di Antonio Conte di schierare Alexis Sanchez qualche metro più indietro rispetto al compagno di reparto Lukaku. La posizione quasi da trequartista del cileno, infatti, ha messo in crisi la difesa a tre provata a sorpresa dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’ex Udinese è andato infatti ad occupare uno spazio spesso lasciato vuoto dai difensori rossoblù, costretti ad abbandonare il loro raggio d’azione originario per tentare di marcarlo. E non è un caso se Hakimi ha trovato più volte la strada spianata davanti a sé, grazie al lavoro sporco realizzato dal cileno. Nonostante la buona partita giocata, non tutti i principali quotidiani sportivi in Italia hanno attribuito voti positivi all’attaccante dell’Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Folleggia quasi da trequartista, alla ricerca di una buona idea, ma nel primo tempo rischia di combinare la stessa frittata messa in padella col Borussia.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Sa sempre quello che deve fare con il pallone tra i piedi, spesso lavora nelle vicinanza del suo grande amico e compagno di nazionale Medel. Costringe Skorupski a fare una paratona.

TUTTOSPORT 6.5 – Fa da spalla a BigRom e stavolta non gli riesce l’assolo anche per la bravura di Skorupski. E’ comunque utilissimo alla causa grazie al suo grande senso tattico nel cucire il gioco. A corredo, recupera pure dieci palloni.

PASSIONE INTER 7 – Un attaccante con piedi da trequartista. Assoluta garanzia nel pulire il possesso e nella ricerca della profondità.

