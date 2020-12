Inter-Bologna, Vidal ha trovato la sua posizione in mezzo al campo. E la sua crescita mette d’accordo tutti

La brutta sconfitta contro il Real Madrid, ma soprattutto l’espulsione ingenua rimediata durante il primo tempo, sembra aver dato una bella scossa ad Arturo Vidal. Non che il centrocampista cileno avesse fatto male in questa prima parte di stagione, ma sicuramente Antonio Conte si sarebbe aspettato ancora qualcosa in più dal suo pupillo. Con il ritorno al 3-5-2, però, l’Inter non solo ha ritrovato maggiore equilibrio in fase difensiva, ma soprattutto ha consentito a Vidal di potersi muovere nella posizione che più lo esalta in entrambe le fasi, vale a dire da incursore di centrocampo. Anche per questo motivo, le pagelle dei principali giornali sportivi italiani sono tornate ad assegnarli voti alti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Un altro mattoncino nel laborioso processo di costruzione del Vidal nerazzurro: senza mai rubare l’occhio, Arturo ritrova tutte le sue armi, lucidità e intensità.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – C’è, eccome se c’è e si fa sempre rispettare con la sua fisicità e il suo infinito mestiere.

TUTTOSPORT 6.5 – Dopo un lungo girovagare ha trovato finalmente la posizione in cui tutte le sue qualità trovano equilibrio. Manca sempre il primo gol, ma la stagione è ancora lunga.

PASSIONE INTER 6 – Non ha necessità di correre ovunque e di inseguire chiunque, motivo per cui si nota meno rispetto alle altre partite. Ma è proprio conservando la lucidità fino al 90′ che Arturo può essere determinante per tutta la squadra.

