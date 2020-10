Inter-Borussia M, scelte obbligate per Conte: secondo i giornali pesano troppo le assenze

Ha cercato di valorizzare al massimo i calciatori a disposizione Antonio Conte, ma è evidente che in questo periodo non sta girando particolarmente bene alla sua Inter. Il tecnico leccese, che ieri ha dovuto anche rinunciare ad Hakimi per coronavirus, oltre ai 5 calciatori ancora alle prese con il virus si ritrovava anche diversi infortuni come quello di Sensi. Da oggi, tra l’altro, l’allenatore dovrà fare a meno anche di Sanchez, uscito per infortunio nel corso dell’intervallo. Insomma, le attenuanti di certo non mancavano ed è per questo motivo che i quotidiani sportivi italiani hanno ritenuto sufficienti le scelte di Conte:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Scelte quasi obbligate, dopo aver perso pure Hakimi a poche ore dal match. Così l’Inter che viene fuori è una macchina potente ma poco scattante. Ancora una volta, paga gli errori individuali

CORRIERE DELLO SPORT 6 – E’ vero che l’Inter continua a prendere gol ed è pure vero che qualcosina in più potrebbe fare, ma gli mancano troppi giocatori di riferimento.

TUTTOSPORT 6 – Le assenze sono tante e non vanno dimenticate, ma la sensazione di un’occasione sprecata, nonostante la squadra si ritrovasse sotto per 2-1 al 90′, rimane.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<