Inter-Borussia M, Conte (Inter TV): “Non ricordo parate di Handanovic, la buona sorte potrebbe aiutarci. Sanchez…”

Inizia con un pareggio l’avventura europea dell’Inter in Champions League. 2-2 a San Siro tra i nerazzurri ed il Borussia Mönchengladbach che rimonta l’iniziale vantaggio di Lukaku, autore anche della rete del pareggio al 90′. Non una partita fortunata per i ragazzi di Antonio Conte che – al netto delle tante assenze – pagano due errori individuali e non riescono a guadagnare i 3 punti.

Al termine del match il tecnico ha commentato così ai microfoni di Inter TV: “Sicuramente meritavamo qualcosa in più. A parte la determinazione ed il coraggio che non si può rimproverare, è una squadra che crea e produce. Dispiace parlare di un pareggio perché non ricordo tiri in porta loro e parate di Samir, eppure abbiamo preso due gol. Da parte nostra abbiamo creato, la buona sorte poteva anche aiutarci a guardare tutto a 360°, anche se non mi piuace parlare di fortuna”.

HAKIMI – “Lo abbiamo saputo alle 17, si è preparato per la partita, abbiamo preparato il match con lui. Dispiace per il ragazzo, per la squadra e per tutto quello che stiamo vivendo anche in Italia. Noi dobbiamo affrontarla a testa alta, sapendo che ci sono tante partite. Abbiamo un po’ di ragazzi positivi, ma c’è bisogno di fare di necessità virtù. Ne usciremo bene se continuiamo a lavorare”.

SANCHEZ – “Non posso rispondere. Ha avuto un problema. Dobbiamo aspettare domani e le analisi cliniche, mi auguro non sia niente di particolare. E’ un giocatore importante ed è un’alternativa in attacco insieme a Pinamonti”.

