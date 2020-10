Inter-Borussia M, Darmian(Inter TV): “C’è rammarico per il risultato. Esordio? Che emozione! Ora testa al Genoa”

La doppietta di Romelu Lukaku evita quella che sarebbe stata una grande beffa per l’Inter di Antonio Conte all’esordio stagionale in Champions League. I nerazzurri non vanno oltre il 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach a San Siro.

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Inter TV Matteo Darmian: “Penso che abbiamo fatto una buona partita, la prestazione della squadra c’è stata. Abbiamo messo in campo la giusta voglia e determinazione, si è visto da subito. Purtroppo ci siamo ritrovati sotto ma siamo stati bravi a riprenderla. Siamo rammaricati per il risultati perché volevamo la vittoria, è arrivato un pareggio ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”.

TITOLARE – “Un po’ di emozione c’era. Esordire con questa maglia a San Siro in Champions League è emozionante. Quando l’arbitro però ha fischiato è tutto sparito. Ho cercato di fare il massimo per aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria anche se purtroppo è arrivato il pareggio”.

PROSSIMI IMPEGNI – “Sapevamo che il girone era equilibrato, dovevamo partire bene. In Champions i punti sono importanti e pesano. Dobbiamo archiviare questa gara e pensare alla prossima perché non abbiamo molto tempo per prepararla. Dovremo farci trovare pronti, anche il campionato è molto importante”.

