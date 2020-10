Inter-Borussia M, le formazioni UFFICIALI: Conte rilancia Eriksen, esordio per Darmian

Dopo i successi di Juventus e Lazio, questa sera toccherà a Inter e Atalanta proseguire la striscia positiva delle formazioni italiane in Champions League. La formazione di Antonio Conte se la vedrà a San Siro a partire dalle 21.00 contro il Borussia M’Gladbach, ma dovrà fare a meno di numerose assenze causa coronavirus, tra cui quella dell’ultim’ora legata alla positività di Achraf Hakimi. Per questo motivo il tecnico leccese ha dovuto correre ai ripari proprio nel pomeriggio, ripensando alle proprie scelte in virtù dell’assenza del marocchino. Ecco dunque che vi sarà spazio per l’esordio ufficiale di Matteo Darmian con la maglia nerazzurra, come confermato dalle formazioni ufficiali appena comunicate da Inter e Borussia M’Gladbach.

INTER-BORUSSIA M, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 38 Boscolo Chio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 47 Squizzato, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): 1 Sommer; 28 Ginter, 30 Elvedi, 25 Bensebaini; 18 Lainer, 6 Kramer, 32 Neuhaus, 36 Embolo; 23 J. Hoffman; 10 Thuram, 14 Pléa.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grün, 3 M. Lang, 7 Herrmann, 11 Wolf, 13 Stindl,16 Traoré, 17 Wendt, 24 Jantschke, 43 Reitz.

Allenatore: Rose.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<