Inter-Borussia M, Lukaku: “Oggi brutto risultato, abbiamo pagato caro due errori in difesa. Dobbiamo lavorare sulle nostre qualità”

Inizio scoppiettante di Champions League per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno pareggiato 2-2 a San Siro contro il Borussia M’Gladbach nella prima gara valida per la fase a gironi riacciuffando il risultato nel finale grazie alla doppietta di Romelu Lukaku. Per i tedeschi a segno Bensebaini su rigore e Hoffman.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, proprio il bomber nerazzurro ha commentato così a caldo la partita: “Per me non è un buon risultato quello di oggi, possiamo fare di più ma dobbiamo continuare a lavorare e stare forti mentalmente. Per noi non è un momento facile, ma dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre qualità. Dobbiamo essere più forti e anche in difesa dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol su errori nostri, abbiamo sbagliato tantissime occasioni. In partite come quella di oggi, si paga”.

