Inter-Borussia M, Lukaku cuore d’oro: stremato e deluso scarica la tensione prima dell’intervista

“Non è un buon risultato, possiamo fare di più. Però dai, dobbiamo continuare a lavorare ed essere forti mentalmente. Non è un momento facile, dobbiamo credere nelle nostre capacità”.

Parole da vero leader quelle rilasciate da Romelu Lukaku pochi istanti dopo il triplice fischio finale di Inter-Borussia Mönchengladbach. L’attaccante belga però si è lasciato andare ad un momento di sfogo prima di concedersi al giornalista Matteo Barzaghi che sui social ha svelato un emozionante retroscena: “Ha appena segnato al 90’. Ha appena terminato una partita di Champions League con due gol. Eppure è rimasto così per 1 minuto prima dell’intervista finale in cui ha dichiarato di non essere soddisfatto per il 2-2”.

