Inter-Borussia M, Perisic: “Un pareggio che ci va stretto, ma ci sono ancora 5 partite. Si segna e si sbaglia da squadra”

Un’Inter sfortunata in questo periodo, e non solo per i risultati sul campo, sbatte a San Siro contro Borussia Mönchengladbach per 2-2 al termine di un match dominato per larghi tratti. Al netto delle tante assenze e della notizia della positività di Hakimi arrivata solo poche ore prima del fischio d’inizio, i nerazzurri giocano con grande voglia e determinazione, acciuffando il pareggio quasi allo scadere.

Ai microfoni dell’UEFA Ivan Perisic ha analizzato così la partita: “Un punto non è quello che volevamo, ma abbiamo ancora cinque partite da giocare nel girone quindi è tutto aperto. Penso che avremmo potuto vincere questa partita ma purtroppo abbiamo commesso qualche errore. I gol si segnano da squadra e commetti errori come una squadra, quindi dobbiamo migliorare tutti “.

