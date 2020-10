Inter-Borussia M, Sanchez sostituito per infortunio: le sue condizioni

Non è stata una scelta tattica quella effettuata da Antonio Conte nel corso della ripresa, tenendo negli spogliatoi Alexis Sanchez per far entrare al suo posto Lautaro Martinez. Come raccolto dalla redazione di Passione Inter pochi minuti fa, infatti, l’attaccante cileno è stato rimpiazzato dall’argentino a causa di un fastidio accusato nel corso del primo tempo. Sánchez è stato sostituito al termine del primo tempo a causa di una contrattura all’adduttore destro.

Ricordiamo che il calciatore era giù rientrato con qualche acciacco di troppo dalla pausa delle nazionali e proprio per questo motivo era stato tenuto a riposo per buona parte della gara contro il Milan. Quest’oggi, schierato dal primo minuto da Conte, il cileno non è stato particolarmente fin quando è rimasto in campo nel corso del primo tempo, ma il cambio operato dall’allenatore è stato dettato esclusivamente da questo guaio fisico.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi